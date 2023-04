Incriminazione Trump: i media Usa chiedono l’accesso in Tribunale per l’udienza di domani

(PRIMAPRESS) - USA - Alcuni influenti media americani - tra cui Cnn, New York Times, Washington Post e Wall Street Journal- hanno chiesto al giudice di Manhattan Juan Merchan, di rendere pubbliche le accuse che hanno portato all'incriminazione di Trump nonchè l'autorizzazione a seguire e trasmettere in diretta la storica comparizione dell'ex presidente in tribunale di domani martedì 4 aprile. Si tratta della prima incriminazione di un presidente degli Stati Uniti, è per questo i media chiedono di poter accedere in aula come si legge in una lettera inviata al giudice. - (PRIMAPRESS)