G20 India: i leader del summit in visita al Memorial Gandhi. Oggi l’intervento di Meloni su IA

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI (INDIA) - Si è tenuta questa mattina la visita ai leader degli Stati membri del G20 al Memoriale Gandhi prima della seconda ed ultima giornata del vertice. Accolti dal premier indiano Modi che ha regalato loro una sciarpa tradizionale di seta con il simbolo del vertice, i capi di Stato e di governo hanno deposto una corona di fiori in memoria del padre della nazione indiana. Oggi è previsto un intervento della premier Meloni sui temi della transizione digitale e dell'intelligenza artificiale. In agenda anche bilaterali con i presidenti indonesiano e sudcoreano. - (PRIMAPRESS)