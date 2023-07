Food System Summit 2023: si apre oggi alla FAO di Roma il vertice sull’alimentazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - In piena guerra del grano a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina, arriva oggi a Roma, dopo il vertice del 2021, il "Food System Summit" alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). L’Italia ricopre il ruolo non solo di nazione ospite, ma anche organizzatrice e promotrice dell’evento, grazie al riconoscimento del ruolo di leader del settore alimentare e per l’esperienza con la dieta Mediterranea. Tra i temi anche il rapporto tra cambiamento climatico e sistemi alimentari, la denutrizione e le malattie legate alla cattiva nutrizione, che riguardano anche il nostro Paese.

La Cerimonia di apertura di oggi lunedì 24 luglio, sarà alla presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Segretario Generale Onu, António Guterres (con diretta del Tg1 Rai dalle 14.30 alle 16) e Cerimonia di chiusura (mercoledì 26 luglio), alla presenza del Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e della Vice Segretaria Generale Onu, Amina Mohammed).

È proprio delle ultime ore la dichiarazione del presidente russo Putin che ha assicurato: "Il nostro Paese è in grado di sostituire in Africa i cereali ucraini su base commerciale e senza alcun costo, soprattutto perché ci aspettiamo un altro raccolto record quest'anno".Nonostante "le sanzioni, la Russia continuerà i suoi vi- gorosi sforzi per garantire la distribuzione di grano, generi alimentari, fertilizzanti e altri beni in Africa", - (PRIMAPRESS)