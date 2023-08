Extraprofitti banche: Tajani annuncia emendamenti in Parlamento per “una tantum”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il Parlamento in pausa estiva non si placano le polemiche sul provvedimento extraprofitti delle banche che là premier Giorgia Meloni ha rivendicato come un suo desiderata ma mettendo in agitazione anche la maggioranza. Da Tajani nelle scorse ore è arrivata una raccomandazione: "fare in modo che la tassa su- gli extraprofitti delle banche possa essere deducibile e confermare che è una tantum". E "bisogna escludere le banche del territorio dal provvedimento: sono tre punti importanti, in modo che il provvedimento possa essere giusto". Così il vicepremier Tajani. "Presenteremo emendamenti in Parlamento. Credo si possa trovare un'intesa. Una norma scritta bene aiuta famiglie, imprese, consumatori e piccoli azionisti e non mette in difficoltà il sistema". - (PRIMAPRESS)