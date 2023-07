Expo 2030: Meloni ottiene il sostegno Usa. Il 28 novembre la decisione del Bureau

(PRIMAPRESS) - ROMA - A circa quattro mesi dalla decisione del Bureau International des Expositions (BIE), l’organizzazione intergovernativa che dal 1931 nomina le città che ospiteranno gli Expo mondiali, arriva, dopo il viaggio negli USA di Giorgia Meloni, l’endorsement degli Stati Uniti all’Italia. E il mese scorso anche il Brasile, con il presidente Lula in visita a Roma, aveva espresso il suo appoggio per il nostro Paese. La sfida è tra l’araba Riad e la coreana Busan. I “cugini” francesi hanno scelto di appoggiare Riad. A giugno l'Arabia Saudita ha, infatti, strappato il sostegno della Francia alla prima votazione, nei giorni in cui si è svolto un faccia a faccia a Parigi tra il presidente Emmanuel Macron e il principe Mohammed bin Salman. Un posizionamento che potrebbe trainare anche le scelte dei Paesi del Maghreb. Mentre altri Stati centro africani si sono già schierati.

Il 28 novembre, dunque, la decisione del BIE che dovrà far arrivare al paese vincitore almeno 120 voti al primo scrutinio, ossia i due terzi della maggioranza.

"Gli Stati Uniti accolgono con favore la candidatura dell'Italia a ospitare l'Esposizione Universale nel 2030, riconoscendo l'opportunità di utilizzare l'Expo come piattaforma inclusiva per trovare soluzioni condivise a sfide comuni", ha scritto ieri la Casa Bianca nella nota al termine dell’incontro tra il presidente Biden e Giorgia Meloni facendo addirittura circolare sui social un video-tributo alla premier italiana. - (PRIMAPRESS)