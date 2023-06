Discorso Putin: l’invito del presidente ai mercenari di Wagner per entrare nelle forze russe

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La marcia su Mosca di Wagner era una protesta per l'ipotesi di scioglimento del battaglione in luglio da parte delle autorità russe. A raccontarla così in un videomessaggio dal suo rifugio era stato Prighozin. Dichiarazione che doveva avere un fondo di verità se questa sera, nel suo discorso alla nazione, Putin ha rivolto un messaggio ai miliziani di Wagner offrendo loro tre possibilità: sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin. "Sappiamo che l'ampia maggioranza dei combattenti e dei comandanti Wagner sono patrioti, sono stati tirati dentro questa avventura",ha detto ancora Putin Ha ringraziato il presidente bielorusso Lukashenko "per il contributo dato a risolvere la situazione".

Proposte che senza il loro capo Prigozhin potrebbero pure essere prese in considerazione. Anche se l'analista geopolitico Andrea Margelletti è del parere che i mercenari hanno un consolidato spirito di corpo che difficilmente li vedrebbe passare alle dipendenze del ministro della Difesa ampiamente criticato per le mosse messe in campo nell'attacco all'Ucraina. - (PRIMAPRESS)