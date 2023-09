18ª Consultazione Sino-Russa Sicurezza: oggi a Mosca l’arrivo del ministro Wang Yi

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Arriverà questa mattina in Russia il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, da oggi fino al 21 settembre per i colloqui in programma della 18ª Consultazione Sino-Russe sulla sicurezza strategica (Sscc). Lo ha reso noto il suo ministero riferendo che la visita è su invito di Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Wang Yi arriva a Mosca dopo che il Cardinale Zuppi è stato in Cina per sollecitare un processo di pace nel conflitto russo-ucraino con l'aiuto del paese asiatico. Lo stesso ministro degli Esteri Lavrov aveva detto nei giorni scorsi: "Zuppi verrà a Mosca". Ma intanto la recente visita di Kim Jong-un in Russia si è basata solo su armamenti. - (PRIMAPRESS)