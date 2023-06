Consiglio Europeo: oggi l’apertura a Bruxelles per parlare di Russia, economia e migrazioni

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si apre oggi la due giorni di incontri dei leader dell'UE che discuteranno della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e del costante sostegno finanziario e militare dell'UE all'Ucraina nonché di economia, sicurezza e difesa e la complessa questione della migrazione.

Dall'inizio della guerra, l'UE e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina e del suo popolo più di 77 miliardi di EUR e hanno adottato una serie di misure restrittive senza precedenti nei confronti della Russia.

L'UE è saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo e continuerà a sostenere con forza l'economia, la società, le forze armate e la futura ricostruzione del paese.

“L'anno scorso a Versailles abbiamo deciso di assumerci maggiori responsabilità per la sicurezza e la difesa europee. È ora giunto il momento di fare un bilancio della situazione e discutere di come accelerare i lavori per tener fede ai nostri impegni” ha anticipato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel nella lettera inviata ieri sera ai leader europei in attesa del confronto di oggi. - (PRIMAPRESS)