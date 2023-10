Comunità politica europea: oggi l’incontro di 47 leader per una nuova visione geostrategica

(PRIMAPRESS) - GRANADA - Si aprirà oggi il terzo incontro della Comunità politica europea che riunirà i leader di tutto il continente a Granada, in Spagna. Basandosi sul lavoro delle precedenti riunioni della Comunità politica europea, i leader discuteranno su come rendere l’Europa più resiliente, prospera e geostrategica ma al centro ci sarà anche la questione migranti.

Saranno 47 capi di Stato e di governo invitati a partecipare a questo terzo incontro della Comunità politica europea. All'incontro sono invitati anche il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione europea e il presidente del Parlamento europeo.

La riunione della Comunità politica europea si svolgerà prima della riunione informale dei capi di Stato e di governo, che avrà luogo sempre a Granada. Per il nodo migranti potrebbe esserci un bilaterale tra Italia e Germania per andare anche oltre l'accordo raggiunto sulla posizione delle Ong. - (PRIMAPRESS)