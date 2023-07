Clima, Yellen (Tesoro USA): “Cooperazione indispensabile tra Cina e America”

(PRIMAPRESS) - CINA - Per la lotta al cambiamento climatico è fondamentale la cooperazione tra Pechino e Washington. E' quanto dichiarato dal segretario al Tesoro Usa, Yellen, nel secondo giorno della sua missione a Pechino, dove sta incontrando le più alte autorità del gigante asiatico. "Credo che sia essenziale il proseguimento della cooperazione tra Usa e Cina sui finanziamenti contro il cambiamento climatico",ha detto Yellen,sottolineando come i due Paesi siano "i maggiori emettitori di gas serra e i maggiori investitori in energie rinnovabili". - (PRIMAPRESS)