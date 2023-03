Carlo III d’Inghilterra salta la Francia e va in Germania. Onori militari alla Porta di Brandeburgo

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il re Carlo III di Gran Bretagna arriverà in Germania oggi per la sua prima visita di Stato dopo la sua incoronazione. Saltato il viaggio previsto in Francia, rinviato a causa delle proteste di piazza per la riforma delle pensioni, il regnante ha scelto di iniziare i suoi viaggi di "relazioni" dalla capitale tedesca.. Le bandiere della Union Jack britannica sono state issate lungo il centrale viale Unter den Linden di Berlino in previsione dell'arrivo del monarca. Il presidente tedesco Frank Walter Stein meier e la first lady tedesca Elke Buedenbender accoglieranno Carlo e la regina consorte Camilla con gli onori militari alla Porta di Brandeburgo. - (PRIMAPRESS)