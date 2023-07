Bruxelles: si apre oggi il vertice Ue-CELAC con la presenza di 33 stati latinoamericani e caraibici

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si apre oggi 17 luglio, la due giorni a Bruxelles per il vertice UE-CELAC per la prima volta in otto anni. I capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE e della Comunità dei 33 Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) si riuniranno per questo fondamentale incontro per rinnovare i partenariati alla luce di nuovi scenari geopolitici ma anche guardare ad accordi UE-America latina e Caraibi, pronti per una collaborazione su una equa transizione verde e digitale basata su regole internazionali.

Durante il vertice, a cui parteciperà anche là premier Giorgia Meloni, i leader affronteranno un'ampia gamma di temi, dal rafforzamento della cooperazione in materia di pace e stabilità multilaterali e globali, al commercio e agli investimenti, dalla ripresa economica, agli sforzi per combattere i cambiamenti climatici, dalla ricerca e innovazione, alla giustizia e alla sicurezza. Global Gateway, la strategia globale dell'UE in materia di connettività per riportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile sulla buona strada, sarà al centro degli scambi su come garantire una transizione verde e digitale giusta sul campo, affrontare le disuguaglianze, sviluppare industrie strategiche e costruire catene di approvvigionamento solide e diversificate tra l'UE e i suoi partner.

La Presidente von der Leyen parteciperà al vertice, che sarà copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal Primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, nel suo ruolo di presidente pro-tempore della CELAC. - (PRIMAPRESS)