Bruxelles, accordo Macron-Meloni su immigrazioni e sostegno in "armi" a Kiev

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sarebbe durato oltre un'ora l'incontro di Macron con la premier Giorgia Meloni ieri sera nell'albergo di Bruxelles dove sono ospitati alcuni dei leader europei che prenderanno parte anche questa mattina al vertice Ue. Secondo quanto comunicato dall'Eliseo e riportato dalle agenzie francesi, in una nota di questa mattina, Macron e Meloni hanno discusso di "opportunità di cooperazione" tra i loro due Paesi su migrazione, industria e spazio. I due leader hanno anche discusso della "necessità di continuare a lavorare per la sovranità europea" in termini di politica industriale e decarbonizzazione delle loro economie. Meloni ha mostrato la sua preoccupazione sulla progressività degli sbarchi di migranti economici e politici che si prefigurano nei prossimi mesi.

Rispetto alla questione Ucraina, Macron e Meloni hanno convenuto in una determinazione politica "a sostenere il governo di Kiev di fronte all'aggressione russa" e hanno accolto con favore l'accordo per fornire agli ucraini le munizioni e i missili di cui hanno bisogno grazie all'industria europea". - (PRIMAPRESS)