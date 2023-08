Bilancio, Giorgetti (Mef): “Manovra complicata. Intervento su redditi medio-bassi”

(PRIMAPRESS) - RIMINI - "Sarà una Legge di bilancio complicata. Non si potrà fare tutto,dovremmo intervenire a favore dei redditi medio-bassi. Ma dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita". Così il ministro dell'Economia Giorgetti, dal Meeting di Rimini. Il ministro si augura che la clausola del Patto di stabilità non torni ad applicarsi da gennaio 2024. Le risorse del Pnrr "non possono essere sprecate e devono essere usate nel modo migliore. Non serve solo fare in fretta, ma fare bene". - (PRIMAPRESS)