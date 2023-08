Bce, Lagarde: “Restrizione tassi fino al ritorno dell’inflazione al 2%. Chiarezza sugli obiettivi”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - La Bce deve mantenere i tassi a un "livello sufficientemente restrittivo per il tempo necessario" per centrare un "tempestivo ritorno dell'inflazione al target del 2%". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde. "Chiarezza, flessibilità e umiltà". Sono i tre elementi indicati dal presidente della Bce, Christine Lagarde, a Jackson Hole per il vertice delle banche centrali. "Chiarezza sugli obietti" "flessibilità nelle analisi" e "umiltà nell'operare nel nuovo contesto" spiega Lagarde. - (PRIMAPRESS)