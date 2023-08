Giappone: via al piano di rilascio acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - A Fukushima, la società di gestione della centrale nucleare Tepco si sta preparando per il rilascio delle acque di Fukushima Daiichi danneggiata dallo tsunami nel 2011. Domani 24 agosto il primo rilascio nel Pacifico dell'acqua contaminata stoccata nel sito nucleare. Il Giappone prevede di scaricare oltre 1,3 mln di metri cubi di acqua in quasi 30 anni(circa 500 metri cubi al giorno). Il piano è stato convalidato dall'Aiea, che supervisionerà le operazioni. L'operazione non piace alla Cina, che ha varato alcune restrizioni all'import di alimentari giapponesi e soprattutto di pesce. - (PRIMAPRESS)