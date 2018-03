Stallo per la nomina alle Camere. Il mantra di Di Maio sugli invotabili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Di Maio ripete come un mantra che gli indagati sono invotabili e l’incontro per le presidenze delle Camere, finisce in bianco. La riunione di tutti i capigruppo non ha smosso di un millimetro le posizioni. Il centrodestra insiste sulla candidatura di Paolo Romani alla guida del Senato e il M5S rintuzza e dichiara di non voler alcun incontro con Silvio Berlusconi. Questioni di principio più o meno legittime ma irrituali per la politica. Forza Italia si irrigidisce e la Lega di Salvini non riesce a fare da pontiere. Lo stallo è servito e probabilmente bisognerà andare alla votazione di domani per vedere se qualcosa si è smosso. - (PRIMAPRESS)