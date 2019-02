Mattarella all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Luiss bacchetta la politica isolazionista

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non lo fa apertamente ma il richiamo ai populismi ed alle semplificazioni culturali che stanno progressivamente sostituendosi all’impegno formativo di tutte le classi sociali e dirigenti, è più che evidente nelle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. “Non bisogna cadere nella tentazione della chiusura in se stessi, è una lezione anche per i nostri tempi. Per l'individuo, per i corpi sociali, per la realtà nazionali”, richiamando la Lectio magistralis di Jhumpa Lahiri dal titolo 'Elogio all'Eco: una riflessione sul senso del tradurre’ ma sul senso di aprirsi al confronto senza isolarsi nell’epoca delle globalizzazioni e della necessità di cooperare per modelli politici e sociali capaci di soddisfare bisogni per le popolazioni. - (PRIMAPRESS)