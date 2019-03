Nave Diciotti: il Senato dice NO all'autorizzazione a procedere per Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere su Matteo Salvini per il caso Diciotti. La votazione, avvenuta a scrutinio elettronico simultaneo, rimane ufficialmente aperta fino alle 19 ma, come spiega il relatore Maurizio Gasparri, "dovrebbero già essere 232 i voti espressi a favore della relazione, e quindi contrari all'autorizzazione a procedere, ed è quindi stato già superato il quorum necessario". L'aula di Palazzo Madama ha dunque respinto a maggioranza assoluta l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona aggravato nei confronti del ministro dell’Interno. - (PRIMAPRESS)