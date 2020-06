Napoli: i festeggiamenti dei partenopei per la Coppa Italia che irritano l'Oms

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia da parte del Napoli Calcio hanno irritato l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) fino a definire i tifosi come degli “Sciagurati”. Le immagini televisive del dopo partita hanno mostrato la violazione di tutte le regole di sicurezza per il contenimento del virus. Una folla di tifosi senza casco a bordo di scooter e un traffico impazzito si è prodotta in una manifestazione in cui anche il sindaco De Magistris ha chiuso un occhio giustificando l’indisciplinato corteo come un “contagio”della felicità. “In questo momento non ce lo possiamo permettere - ha commentato il direttore aggiunto dell’oma, Ranieri Guerra aggiungendo - Per fortuna è accaduto a Napoli dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove”. - (PRIMAPRESS)