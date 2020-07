Migranti: cercasi caserme e navi per hot spot. Il nuovo bando del ministero dell'Interno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un bando andato deserto e si ripropone un nuovo bando per cercare una nave che possa fungere da hot spot per la quarantena dei migranti tra Sicilia e Calabria. La ministra dell’Interno Lamorgese comunica la gara accelerata ma del buon esito lei stessa non sembra convinta. Nel frattempo, è scaduto il contratto con l’unico traghetto già a disposizione perché è scaduto Il contratto con la Moby Zaza, ormeggiata a Porto Empedocle. Resterà ancora in servizio per dieci giorni, ma solo per consentire la fine quarantena agli ospiti, senza riceverne di nuovi. La pressione degli sbarchi ha subito una nuova impennata. Questa mattina la polizia tunisina ha impedito l’arrivo di un altro barcone sulle coste italiane. Insieme alla nave si cercano anche caserme disponibili ad ospitare parte dei circa 600 migranti che gravano su Porto Empedocle. Nel cosentino c’era stata la rivolta per i 24 migranti arrivati ad Amante, località turistica di mare. Tra loro c’erano 13 risultati positivi al Covid. - (PRIMAPRESS)