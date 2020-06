Manfredi (Università): senza tasse per Isee fino a 20 mila euro e via libera alle lauree abilitanti. Si riduce l'ascensore sociale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Decreto Scuola appena approvato abbatte le tasse universitarie, ripropone le borse di studio e dà spazio alle lauree abilitanti per attivare percorsi più veloci nell’inserimento del mondo del lavoro come è accaduto in piena emergenza coronavirus. Ad annunciare le novità è il ministro dell'Università, Manfredi. "Fino a 20mila euro Isee le tasse non si pagano, da 20 a 30mila ci saranno interventi specifici. Crescono le borse di studio e il bonus per il digital divide". Confermate a settembre lezioni in presenza, con una diversa organizzazione e senza divisori in plexiglass, integrata con la didattica a distanza. Si pensa anche a lauree abilitanti in Odontoiatria, Farmacia e Veterinaria. - (PRIMAPRESS)