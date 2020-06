Elezioni Campania: Stefano Caldoro (Centrodestra) tornerà a sfidare De Luca per la presidenza della Regione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - È Stefano Caldoro il candidato unitario scelto dal centro-destra per la candidatura a presidente della Regione Campania. Caldoro che aveva già ricoperto il ruolo prima dell’era De Luca, è ora ufficialmente il candidato della coalizione che sfiderà (per la terza volta) il governatore Vincenzo De Luca per la presidenza della giunta regionale della Campania.

«Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia», recita la nota congiunta firmata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. - (PRIMAPRESS)