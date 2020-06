Biglietti venduti dalle compagnie aeree su Milano Linate ma lo scalo è ancora chiuso

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo le multe minacciate dall’Enac alle compagnie aeree che utilizzano i voucher come rimborsi di voli cancellati, ora la questione diventa ancora più pesante perché nel mirino sono entrate quelle che stanno vendendo biglietti su Milano Linate pur avendo l’aeroporto ancora chiuso. Linate, infatti, non compare nella lista degli scali italiani operativi stabilita dall’ultimo decreto firmato il 14 giugno dal ministro dei trasporti Paola De Micheli che ha validità fino al 14 luglio. La stessa De Micheli ieri ha spiegato che comunicherà «una data certa ai passeggeri e operatori quanto prima» sulla riapertura di Linate ma nel frattempo le compagnie aeree hanno messo in vendita i voli dal 15 luglio in partenza dallo scalo milanese. Se lo scalo non dovesse riaprire anche in questo caso scatteranno i rimborsi e non sempre restituendo i soldi ma con il solito voucher. - (PRIMAPRESS)