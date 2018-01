(PRIMAPRESS) - MILANO - Che tra le mura vaticane sia in atto una rivoluzione non c’è dubbio ma ora a spiegare qualche retroscena che fa comprendere meglio le indecifrabili mosse di Papa Bergoglio, arriva in libreria “Tutti gli uomini di Francesco” scritto da Fabio Marchese Ragona, vaticanista del Gruppo Mediaset. Il libro per i tipi delle Edizioni San Paolo, racconta come Francesco abbia creato una rete di “collaboratori” per portare aria nuova all’interno del Vaticano. Modalità senza tante formalità quelle di Francesco nel contattare porporati in ogni angolo della terra. Alcuni svegliati in piena notte, altri avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o a pranzo con gli amici. È l'effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di Chiesa, provenienti dai quattro angoli della terra e diventati all'improvviso cardinali. Per la prima volta tutti insieme, i nuovi porporati di Francesco si raccontano in questo volume, svelando anche i motivi, finora nascosti, di tante scelte inconsuete di Jorge Mario Bergoglio. Perché, ad esempio, Francesco, nei suoi concistori, predilige le diocesi della "fine del mondo" a scapito di quelle storicamente cardinalizie? Perché non informa prima i nuovi porporati destinati a ricevere la berretta? Questi e altri dubbi vengono adesso sciolti dalla viva voce dei più stretti collaboratori del Pontefice. - (PRIMAPRESS)