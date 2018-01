(PRIMAPRESS) - VERONA – Nell’ultima giornata del Motor Bike Expo alla Fiera di Verona, il primo consuntivo tasta il polso sopratutto al mototurismo. Questo segmento del mondo delle due ruote mostra un trend positivo confermato dalla forte affluenza registrata nel padiglione dedicato al Touring. La voglia di viaggiare in moto è caratterizzata da un target trasversale non solo per età ma anche per destinazioni: si passa dal weekend fuoriporta a viaggi più impegnativi all’estero. Le regioni italiane scoprono che i bikers sono “viaggiatori” a cui dedicare la massima attenzione perché creano quote di mercato verso territori meno conosciuti generando una microeconomia diffusa.La Regione Venetoha presentato “L’Emozione corre in sella”, una guida scaricabile on line ( www.veneto.eu ) con itinerari che dai centri più conosciuti portano a piccoli borghi che sono autentici tesori nascosti. I tragitti percorrono le sette province dal mare alle Dolomiti, dal Garda alle colline, dalle oasi naturali alle città d'arte, con suggerimenti su dove mangiare, dormire, conoscere ma anche trovare assistenza in caso di necessità.Il Veneto è da sempre nel cuore dei mototuristi, non solo italiani. Secondo il sondaggio promosso da Motor Bike Expo e Regione Veneto, il Veneto è tra le mete preferite per l'82% dei motociclisti austriaci, l’81% dei francesi e il 76% dei tedeschi. “La Regione Veneto – commenta Federico Caner, assessore regionale al Turismo – è presente a Motor Bike Expo per testimoniare la vicinanza del nostro territorio a tutto il mondo che vive la passione per le moto e per far conoscere, a chi ama viaggiare su due ruote, le straordinarie risorse del territorio veneto, specialmente al di fuori dei luoghi più conosciuti”.Ma a parlare di viaggi in moto sono anche i tour operator specializzati con programmi a dimensione di desideri come Altrimenti on the road che propongono anche con moto a noleggio destinazioni come il Nord o il Sud Dakota o il Wyoming. Sempre in America, un riferimento è Bikers American Dream che in sella alle Harley-Davidson porta a scoprire la Florida o in Milwaukee per le celebrazioni dei 115 anni della moto che ha fatto la storia degli Usa.Il Motor Bike Expo è diventato negli anni un punto di riferimento per il tutto il mondo custom e per il segmento delle caffè racer che inizialmente sembrava dovesse essere una nicchia minuscola ma invece ha finito con il contaminare i grandi brand delle moto con il “tailor made” ed il gusto di personalizzare la propria moto per distinguersi. - (PRIMAPRESS)