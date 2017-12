(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Capodanno champagne a Posillipo. Moët & Chandon sceglie Villa Diamante per salutare il 2018 con le sue bottiglie di eccellenza. La serata di San Silvestro nella struttura di via Manzoni sarà caratterizzata dalla degustazione delle varie tipologie di champagne. Si parte alle ore 20.00 con l’aperitivo finger food che sarà accompagnato dal Moët Ice Imperial. Alle 20,30, cena di gala nelle sale panoramiche, live music e menu a base di crostacei con il Moët Rosé. Si chiude con una mousse di cioccolato al latte e sbriciolata di pandoro croccante, servita con Moët Nectar Imperial, lo champagne dolce. Brindisi di mezzanotte con la scenografica Moet N.I.R. Luminous Edition sulla terrazza di Villa Diamante per il tradizionale spettacolo di fuori pirotecnici nel golfo di Napoli. Dopo la mezzanotte, dj set di Nicola Sannino e performance dello show man Simon Tee. I cocktail saranno solo a base di champagne, per un Capodanno all'insegna dell'eleganza e del lusso. - (PRIMAPRESS)