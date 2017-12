(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Napoli si riprende la testa della classifica. La vittoria sul campo del Torino per 3 a 1 porta la squadra partenopea a 42 punti con la Juve che insegue con -4. Segnano gli azzurri nel primo tempo con Koulibaly ('4), Zielinski e Hamsik al 30', conquistando tre punti d’oro. Con la simultanea sconfitta dell’Inter, gli azzurri tornano nuovamente in testa della classifica e sono soli al primato. La Juve domani impegnata sul campo del Bologna. La Roma scenderà in campo oggi contro il Cagliari. - (PRIMAPRESS)