Dopo 6 anni di sviluppo della destinazione turistica "Israele", Avital Kotzer Adari termina il suo mandato in Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si è concluso oggi 31 luglio il mandato in Italia di Avital Kotzer Adari, la direttrice alla guida dell’ufficio nazionale Israeliano del Turismo. Una presenza importante quella di Adari che nei suoi 6 anni di attività ha promosso azioni di grande respiro culturale per promuovere il brand del paese mediorientale in collaborazione con istituzioni italiane e centri di cultura come la Biblioteca Ambrosiana e la Soprintendenza Archeologica di Milano. Il turismo archeologico e quello religioso sono state due componenti fondamentali dell’ufficio di turismo israeliano che ha intrecciato relazioni con importanti Tour Operator italiani, oltre 2.500 agenti di viaggio e uffici diocesani.

Un lavoro segnato dai risultati di questi anni che hanno fatto della destinazione Israele, una meta rilevante per l'incoming proveniente dall'Italia con programmi dedicati.