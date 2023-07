Servizio Civile Digitale: aperte le candidature per oltre 4mila posti riservati a giovani tra i 18 e i 29 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aperte da oggi e fino al 28 settembre 2023, la possibilità di candidarsi al Servizio Civile Digitale. Potranno accedervi i giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti) per la partecipazione di uno dei 76 programmi di intervento messi a disposizione con 4.629 posti. Questo bando, previsto dal PNRR con un investimento complessivo di 55milioni di euro per tre cicli, è giunto alla sua seconda annualità e si inserisce nel contesto generale della Strategia nazionale per le competenze digitali e del relativo Piano Operativo elaborati nel quadro dell’iniziativa ‘Repubblica Digitale’. "Questa declinazione del Servizio Civile rientra nel progetto di renderlo più in linea con le sensibilità e gli interessi dei giovani. Dopo il Servizio civile ambientale, da oggi le ragazze e i ragazzi potranno scegliere anche quello digitale per avere un approccio consapevole alla realtà digitale, alla digitalizzazione dei servizi pubblici e all’educazione digitale per contribuire ad aiutare le persone e le comunità. Allo stesso tempo puntiamo alla diffusione delle competenze digitali in ogni fascia di popolazione, con particolare attenzione alle persone più fragili. Creare le condizioni per la crescita sociale attraverso una vera cultura digitale è uno dei presupposti per garantire una partecipazione attiva e informata alle attività pubbliche", dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il Bando, rivolto ai giovani, si inserisce nel quadro di due importanti novità introdotte dal Governo, con l'aumento dell'assegno mensile a 507,30 euro e la possibilità, per chi concluderà i progetti annuali, di vedersi riservata una quota del 15% dei posti nei concorsi pubblici. "Con queste due novità abbiamo voluto ulteriormente qualificare l'esperienza del servizio civile, che già permette ai giovani di investire nella formazione e nelle competenze. Anche per questo auspichiamo in una loro forte partecipazione, puntando sulla loro voglia di crescere e di diventare sempre più artefici del proprio futuro", conclude il Ministro Abodi. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2023. - (PRIMAPRESS)