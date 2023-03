Lavoro agricoltura: oggi il click day con l'ingresso di 82 mila braccianti extracomunitari. Ne occorrono 100mila

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi il click day, per l'ingresso in Italia di 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal Decreto Flussi. Il numero è superiore di circa 13.000 unità rispetto al 2022. Dei nuovi ingressi, oltre la metà (44.000, contro i 42.000 dello scorso anno) sono le quote per il lavoro sta- gionale, principalmente agricolo oltre che turistico-alberghiero. Per la sola agricoltura servirebbero almeno 100mila addetti,stimano le organizzazioni di settore. - (PRIMAPRESS)