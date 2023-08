Fisco, Ruffini: “Controlli incrociati ma alzeremo anche l’asticella dei servizi telematici erogati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Abbiamo spostato l'asticella in alto. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull'incremento dei servizi telematici, sull'accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso". Così il direttore della Agenzia Entrate Ruffini chiarisce come sarà il nuovo fisco. "La riduzione del tax gap -aggiunge- è obiettivo condizionato da fattori non solo fiscali;target Pnrr sarà raggiunto a ottobre. Per recuperare 2,8mld dal- l'evasione reclutati 11mila funzionari, presto i primi risultati" dai controlli incrociati con l'anagrafe finanziaria. A chi ha accusato che l'alta tassazione del fisco si mostra come un "Pizzo di Stato", Ruffini replica: "Applichiamo la legge". - (PRIMAPRESS)