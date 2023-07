Fisco: rottamazioni record da 20 miliardi e il dibattito parlamentare sulla Delega fiscale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le prime tre rottamazioni e il Saldo e Stralcio hanno portato nelle casse dell'Erario complessivi 19,9 mld di euro, considerando anche 400 mln ancora atte- si quest'anno,con un impatto sul magazzino dei crediti non riscossi pari a 30,4 mld.Sono alcuni dei dati presenta- ti dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'audizione sulla Delega Fiscale. La Rottamazione Quater -che prevedeva la richiesta entro la fine di giugno- non ha ancora un gettito previsto ma ha registrato 3,8 mln di istanze da un to- tale di contribuenti di oltre 3 milioni. Intanto continua l'iter parlamentare per la Delega fiscale e il dibattito tra il direttore dell'Agenzia Ruffini e il ministro Salvini che ha lanciato sul tappeto la "Pace fiscale". - (PRIMAPRESS)