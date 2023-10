Fisco: per gli scontrini fiscali parte il ravvedimento a sanzioni ridotte del Decreto Energia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via la regolarizzazione degli scontrini fiscali. Il decreto Energia è stato pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale e diventa così operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate In base a quanto disposto dal Dl,i contribuenti che dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando di sanzioni ridotte previste da ravvedimento operoso. - (PRIMAPRESS)