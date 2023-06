Fisco, Gusmeroli (Lega): "Addio alla maxi rata d'acconto di novembre. Vittoria dopo 50 anni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Dopo 50 anni con l’approvazione del mio emendamento frutto di tre anni di battaglie le tasse per metà (ndr: acconto di novembre) si pagheranno a consuntivo e rateizzate l’anno successivo al reddito di riferimento dichiarato”. A dirlo con non poca soddisfazione è Alberto Gusmeroli, il Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera nonché co-relatore della riforma del Fisco e deputato della Lega.

"Basta con il maxi acconto di novembre. Solo così tanta gente riuscirà a pagare le imposte debitamente dichiarate e non avrà più sanzioni. Avrà maggiore liquidità e lo stesso Stato incasserà più facilmente. Con la riduzione della ritenuta d'acconto tanti lavoratori autonomi non finiranno più a credito del fisco. Una vittoria storica nel riequilibrio del rapporto tra cittadino e Fisco per un erario "meno nemico" del cittadino. Così ha chiuso Gusmeroli.