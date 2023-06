Fisco: entro il 30 giugno il termine per aderire alla rottamazione delle cartelle senza interessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è tempo fino alla fine di giugno per aderire alla quarta rottamazione e mettersi in regola col fisco pagando solo l'importo della cartella senza multe e interessi. per debiti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per i contribuenti delle regioni colpite dal maltempo, Emilia Romagna, Marche e Toscana, il termine è prorogato al 30 settembre. La procedura per aderire è stata semplificata e si può fare richiesta anche senza avere un profilo personale o una identità elettronica certificata. - (PRIMAPRESS)