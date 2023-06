Ddl Fisco: si alla rateizzazione delle imposte a consuntivo. Gusmeroli (Lega): “Vinta una battaglia storica”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un passo avanti nella riforma del fisco con l'emendamento depositato per la rateizzazione dell'accento di novembre. "Dopo quasi tre anni di intensa battaglia, ho depositato come relatore un emendamento alla delega fiscale per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte di novembre". Lo riferisce Alberto Gusmeroli, responsabile dell'Unità Fisco del Dipartimento Economia della Lega e co-relatore del testo di delega fiscale in Commissione Finanza. "Ci siamo detti che era il momento di dire basta al pagamento anticipato delle tasse. Ora si potranno pagare ratealmente e ancora di più che il pagamento avvenga a consuntivo. È un risultato storico. Questo garantirà una più equa distribuzione temporale del carico fiscale che potranno essere in linea con gli incassi reali del contribuente e non a prescindere dalla sua liquidità come è sempre accaduto costruendo un impresa a far ricorso al debito". - (PRIMAPRESS)