Tassazione globale: al G20 finanziario di Washington il si dei paesi per la global Tax delle multinazionali a partire dal 2023

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - L'accordo sulla tassazione globale "è un importante risultato per una risposta efficace" alla sfida della digitalizzazione. Così il ministro dell'Economia Franco durante la conferenza stampa per i lavori del G20 finanziario a Washington sotto presidenza italiana. L'accordo sulla tassazione globale "è un importante risultato per una risposta efficace" alla sfida della digitalizzazione, ha aggiunto. L'accordo globale sulla tassazione societaria e delle multinazionali dovrebbe diventare operativo per la fine del 2023". - (PRIMAPRESS)