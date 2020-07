Il neo-presidente di Aefi Danese sferza il Governo in vista del Dpcm del 31 luglio:"Occorrono certezze"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il neo-presidente di Aefi, l’associazione degli enti fieristici italiani, Maurizio Danese incalza il Governo in vista della programmazione di settembre: “Apprezziamo molto l’impegno del ministro Di Maio per la ripartenza del sistema delle fiere italiane nei prossimi mesi. Ora, però, alle parole seguano i fatti concreti da parte del Governo con una data certa per la riapertura dei quartieri fieristici e un piano di aiuti a ristoro delle perdite subite per le cancellazioni delle rassegne a causa del Covid-19”. Una sollecitazione che arriva da Danese in vista dell’ennesimo Dpcm del premier Conte, per consentire alle 40 principali organizzazioni nazionali fieristiche di programmare parte del 2020 e tutto il 2021 per un settore che genera ogni anno un giro d’affari di 60 miliardi di euro e dà origine a quasi il 50% dell’export made in Italy. “Ci auguriamo che il Dpcm del 31 luglio ci dia finalmente una certezza sulla ripresa come ha prospettato il ministro Di Maio – continua Danese – Da parte nostra siamo pronti fin da subito a tornare operativi nel nostro ruolo di strumento strategico a servizio della politica industriale del Paese, confidando nell’istituzione urgente di un fondo di sostegno al nostro comparto che nel 2020 sarà messo in ginocchio da un crollo del fatturato superiore al 70 per cento”. - (PRIMAPRESS)