Auto: ancora giù il mercato in Europa che ad ad Aprile ha segnato -20,2%

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' ancora profondo rosso per il mercato dell'auto in Europa. Nel mese di aprile -secondo i dati dell'Acea, associazione dei costruttori europei - sono state im- matricolate in Ue, paesi Efta e Regno Unito 830.447 vetture, il 20,2% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. Nei primi quattro mesi dell'anno le auto vendute sono complessivamente 3.583.587 con un calo del 13% rispetto allo stes- so periodo del 2021. Il gruppo Stellantis ha immatricolato il 31% in meno di aprile 2021, con quota mercato al 18,8% a fronte del 21,7%. - (PRIMAPRESS)