Formazione: opportunità e innovazione digitale nel post-pandemia

(PRIMAPRESS) - MILANO - A pochi mesi dall’inizio del 2022 gli scenari che cominciano a vedere la luce per il post-pandemia sono molto allettanti, in particolar modo grazie ai risultati ottenuti dall’Italia al tavolo Next Generation EU, strumento che prevede sostegni per i paesi europei che – tra prestiti e contributi a fondo perduto – vedono destinati al nostro paese oltre i 200 miliardi di euro. Uniscientia, in virtù di ciò, ha deciso di ampliare la sua offerta formativa, aprendosi al mondo della digitalizzazione e delle piccole e medie imprese con due nuovi progetti: Uniscientia Academy e PMI Skill. Uniscientia Academy guarda alla digitalizzazione con l’obiettivo di preparare ragazzi attraverso percorsi di alta formazione, dove docenti di conclamato spessore usciranno dai soliti schemi e proporranno idee ed argomenti innovativi, come la digitalizzazione dei processi aziendali attraverso strumenti come Salesforce, che garantisce innovazione tecnologica, facilmente traducibile in produttività, efficienza e redditività. Innovazione tecnologica che, nel 2022, le Piccole e Medie Imprese non possono più ignorare. E sono proprio le PMI il trait d’union tra Uniscientia Academy e PMI Skill. PMI Skill punta alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di fornire consulenza e formazione proprio per riuscire a rimanere allineati alla rivoluzione in atto. Il modo migliore per farlo è affidandosi a qualcuno che segua tutte le fasi aziendali, dall’assunzione alla formazione dei dipendenti, in tal modo le PMI che decideranno di volgere lo sguardo al digitale avranno dei punti di riferimento, in azienda e fuori da essa, che possano traghettare l’impresa verso la trasformazione digitale. Queste le parole del CEO Founder Uniscientia, Raffaele Dercenno, in merito ai nuovi progetti: “La rivoluzione digitale non è il futuro, ma il presente. Dal settore dell’istruzione alla PMI occorre una presa di coscienza di tale cambiamento ed essere pronti ad adeguarsi ad esso. Questo cambiamento è il focus delle nostre realtà, Uniscientia Academy e PMI Skill, consci di quanto digitalizzazione sia sinonimo di crescita, benessere e progresso.” Parole che trovano riscontro anche nelle recenti dichiarazioni del premier Draghi, che ha espresso totale soddisfazione per la crescita costante del PIL, e che non fanno che confermare come questo sia il momento giusto per investire in Digitalizzazione e Formazione, grazie ai fondi generati dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PMI Skill e Uniscientia Academy, progetti di portata nazionale, che vedranno la luce nei prossimi mesi, nelle sedi Uniscientia di Milano, Roma, Napoli e Brindisi. - (PRIMAPRESS)