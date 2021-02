Ad Alessio De Sio assegnato il “Best Branding Person” di Zte a livello mondiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Assegnato ad Alessio De Sio, Chief Institutional and Communication Officer di Zte Italia, il premio internazionale “Best Branding Person” con la medaglia d’oro a livello mondiale. De Sio da tempo è apprezzato in lungo e in largo non solo a livello nazionale, ma anche internazionale per il suo lavoro nell’ambito delle Relazioni istituzionali e della Comunicazione. «Vincere il premio di Zte come migliore “Best Branding Person” nel mondo - commenta De Sio - è un riconoscimento al lavoro di squadra, alle idee, alla tenacia. Ne sono realmente onorato e ringrazio tutti gli oltre 70.000 colleghi della mia Corporation. La nostra è una grande sfida». Classe 1968, De Sio ricopre il ruolo di Chief Institutional and Communication Officer di Zte Italia dal 2017. Precedentemente ha lavorato come giornalista al quotidiano romano Il Tempo per quasi un decennio. Consigliere provinciale di Roma prima e sindaco di Civitavecchia nel 2001 è stato membro del team della Protezione Civile per la crisi dei rifiuti a Napoli nel 2008, membro del Comitato di esperti del Dipe (Dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio) nel 2009, componente il Cda di Acquirente Unico Spa, consulente per la comunicazione in Eni per 4 anni ed per poi venire assunto nel Gruppo Finmeccanica a gennaio 2011. Dopo due anni nella capogruppo, come responsabile dei rapporti con gli enti locali e le istituzioni regionali, De Sio è passato nella ex AnsaldoBreda come Senior vice presidente comunicazione e relazioni esterne, incarico che ha ricoperto anche quando Hitachi ha acquisito la AnsaldoBreda. - (PRIMAPRESS)