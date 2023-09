NetCom Group S.p.A. acquisisce la maggioranza di ALTEC Informatica potenziando l’offerta di servizi ICT del Gruppo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - NetCom Group S.p.A., leader nel mercato dei servizi ICT avanzati e consulenza ingegneristica, è lieta di annunciare l'acquisizione della maggioranza delle quote di ALTEC Tecnologica, ora ALTEC Informatica azienda specializzata nei servizi di Assistenza Tecnica Hardware, Sistemistica e di Software infrastrutturale per Aziende, Utility, PA e PAL. Questa acquisizione rappresenta un passo strategico per NetCom Group, che va ad implementare la propria attività di assistenza hardware e software da remoto. Grazie a questa mossa, l'azienda potenzia la sua offerta con un servizio di assistenza presso i clienti, cioè on-site, garantendo una copertura fisica capillare del territorio italiano. Con questa acquisizione, NetCom Group S.p.A. rafforza ulteriormente la sua posizione nel mercato dei servizi ICT, offrendo ai clienti una gamma ancora più ampia e completa di soluzioni innovative. Inoltre, l’azienda nata a Napoli che negli ultimi due anni ha sfiorato un fatturato di circa 70 milioni di euro, con quest’acquisizione raggiunge il traguardo di circa mille dipendenti. «ALTEC Informatica, nel suo percorso di evoluzione e crescita – afferma Andrea Giorgio, Presidente CdA di ALTEC Informatica - ha raggiunto una dimensione, in termini di fatturato e risorse umane, che richiede un’importante evoluzione organizzativa e strutturale per poter continuare a garantire il successo e la crescita». «ALTEC Informatica - aggiunge Giorgio - ha trovato in NetCom Group Spa il partner ideale per dimensione, organizzazione e presenza nazionale ed internazionale in grado di valorizzarne le competenze e garantirne l’ulteriore sviluppo. Il contemporaneo cambio di denominazione in ALTEC Informatica va nella direzione di identificare ancora meglio le competenze, che fin dagli anni ’80, hanno visto l’Azienda concentrata sull’erogazione dei servizi di Assistenza su apparecchiature IT, con una particolare e specifica organizzazione per quelli forniti nella modalità definita on site, su tutto il territorio nazionale». ALTEC Informatica è un Global Partner nel mercato dei servizi ICT avanzati, con 4 sedi operative, quartier generale a Desio in provincia di Monza Brianza, quindi strategicamente dislocate, e presidi tecnici su tutto il territorio nazionale. L'azienda fornisce assistenza e consulenza completa per tutte le problematiche dell’Hardware e delle Soluzioni Software, attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti proprietari. Con un altissimo livello di professionalità e una reputation riconosciuta dal mercato, ALTEC Informatica è supportata da certificazioni in continuo aggiornamento e da partnership con le più importanti Corporate Internazionali e Nazionali. Con sede centrale a Napoli, NetCom Group S.p.A. è presente in tutta Italia con sedi operative a Roma, Torino, Modena, Milano, Ivrea e Pont Saint Martin, e all'estero con uffici in Germania e Turchia. L'azienda vanta anche una sede di rappresentanza europea a Bruxelles. Specializzata in testing automation, validazione di software e soluzioni customizzate, NetCom Group ha clienti tra i più importanti player mondiali come Ferrari, Lamborghini, il Gruppo Stellantis, Sky Italia, Vodafone, H3G, Huawei, Lottomatica, Luxottica, Banca Intesa, Generali, Allianz, Comdata, Engineering ed Enel. Il dipartimento di Ricerca & Sviluppo è il fiore all'occhiello della società, focalizzato sull'innovazione di processi e prodotti e sullo sviluppo di soluzioni innovative in aree come l'Intelligenza Artificiale, la Big Data Analysis, Internet of Things, la Cybersecurity e il Quantum Computing. - (PRIMAPRESS)