Blockchain e innovazione: visita dell'onorevole Caso nel quartier generale di NetCom Group

Da sinistra a destra: Domenico Lanzo, Antonio Caso e Guido Cristofaro

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Visita istituzionale nel quartier generale a Napoli di NetCom Group di Antonio Caso capogruppo M5S in commissione Cultura della Camera. L’onorevole Caso che si occupa da tempo di innovazione tecnologica ed in particolare delle tematiche legate alla blockchain ha così potuto conoscere da vicino una delle realtà nazionali più attive e dinamiche in tutti gli aspetti legati proprio all’innovazione ed alla digitalizzazione ed ai servizi di ingegneria. Ad accogliere Antonio Caso in NetCom Group il presidente Domenico Lanzo ed il vicepresidente Guido Cristofaro. «Siamo felici – sottolinea Guido Cristofaro - di aver ricevuto la visita dell'onorevole Antonio Caso, presso il nostro quartier generale a Napoli. La sua profonda conoscenza e interesse per l'innovazione tecnologica, in particolare per le tematiche legate alla blockchain, sono in perfetta sintonia con la missione e la visione di NetCom Group. Questa visita rappresenta un'importante occasione di dialogo e confronto su come poter collaborare per promuovere l'innovazione e la digitalizzazione in Italia. Ringraziamo l'onorevole Caso per aver scelto di conoscere da vicino la nostra realtà, e speriamo che questa collaborazione possa portare a fruttuosi risultati per il futuro del nostro Paese in ambito tecnologico e digitale». - (PRIMAPRESS)