La IV Gamma pensa ai consumatori e nasce il portale frescheepronte.it per conoscere tutto sui prodotti dell’orto

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Unione Italiana Food IV Gamma, forse paga lo scotto di aver scelto per il suo organismo una definizione tecnica di settore che potrebbe apparire di non facile interpretazione per i consumatori. In realtà si tratta del Gruppo che rappresenta le imprese che operano nel settore della produzione quindi frutta e verdura fresche, lavate, confezionate e pronte al consumo (IV Gamma). Ma ora per risolvere un'impasse di comunicazione, l'Unione a buon ragione vara un portale che spiega con efficacia non solo la forza delle aziende che aderiscono al gruppo che rappresentano circa il 70% della produzione nazionale del settore ma anche tutte quelle informazioni utili per il consumatore nella conoscenza dei singoli prodotti. Con il sito www.frescheepronte.it l’obiettivo, come spiegano i vertici dell'Unione, è di divenire punto di riferimento autorevole per coloro che sono interessati a conoscere aspetti produttivi, proprietà, e vantaggi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma nonché ad identificare falsi miti e fake news che li riguardano. Realizzato dall’agenzia DigitalSense (www.digitalsense.it) il sito presenta un’architettura informativa specifica ed ottimizzata per rispondere alle esigenze di comunicazione del settore e garantire un’informazione completa e corretta. - (PRIMAPRESS)