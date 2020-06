Per Lufthansa arriva il salvataggio di Stato e degli azionisti ma ora si passerà ai tagli del personale

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Lufthansa: l’incubo per la compagnia aerea tedesca è finito. Nell’assemblea generale straordinaria gli azionisti hanno approvato il piano di salvataggio dello stato . Dopo oltre 600 domande e un dibattito di sei ore, il 98,04% degli azionisti ha votato a favore dell’ingresso dello Stato nella compagnia. La Commissione europea ha inoltre approvato gli elementi centrali del pacchetto di salvataggio statale. Questo apre la strada alla sopravvivenza della più grande compagnia aerea tedesca. Ma la buona notizia non servirà a far dormire sogni tranquilli al Ceo Cartsen Spohr che ora dovrà mettere mano ad un duro ed inevitabile processo di ristrutturazione definita dalla stessa assemblea come “misure dolorose per il personale”. - (PRIMAPRESS)