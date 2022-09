Capitan Cristoforetti al comando della Stazione Spaziale. Il 28 settembre la diretta da ESA web Tv

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti diventerà comandante della Stazione Spaziale Internazionale, subentrando al compagno russo dell'Expedition 67 Oleg Artemyev. Lo rende in una nota la stessa Esa. La cerimonia di passaggio di comando sarà trasmessa in diretta dalla SSI su ESA web Tv il prossimo 28 settembre. "La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell'Esa" aggiunge Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher

Sin dall'inizio della sua missione, Minerva, nell'aprile 2022, Samantha è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS), supervisionando le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. "Con l'assunzione del nuovo ruolo, diventerà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell'Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet. Diventerà anche la prima donna europea a ricoprire tale posizione". Samantha diventerà ufficialmente comandante dopo una tradizionale cerimonia di consegna incentrata sul passaggio simbolico di una chiave da parte del precedente comandante. - (PRIMAPRESS)