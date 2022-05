A Leonardo il contratto per la cyber security dell’agenzia europea eu-LISA

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà Leonardo a monitorare e gestire la cyber security dei sistemi informatici corporate dell'agenzia digitale dell'UE in prima linea nella gestione delle frontiere e della sicurezza interna dell’area Schengen, oggi sempre più basata sull’informazione. Leonardo, alla guida di un consorzio industriale con CRI Group (Computer Resources International Group, azienda europea specializzata in servizi e tecnologie IT parte del gruppo spagnolo internazionale VASS), si è infatti aggiudicata il lotto 2 del contratto quadro per la fornitura dei servizi di sicurezza ICT e IT corporate di eu-LISA, l’agenzia che, tra le altre cose, gestisce i sistemi informatici essenziali per l’implementazione delle politiche di asilo, gestione delle frontiere e migrazione dell’Unione Europea. L’accordo, della durata di 5 anni, prevede servizi di cyber security integrati erogati da specialisti di Leonardo a protezione di tutte le sedi di eu-LISA: gli headquarters, a Tallinn, in Estonia, il centro operativo di Strasburgo, in Francia, il sito per la business continuity di Sankt Johann im Pongau, Austria, e l’ufficio di collegamento di Bruxelles. Siamo molto orgogliosi di questo nuovo successo, con cui Leonardo si conferma partner industriale di riferimento per la sicurezza degli asset strategici europei” dichiara Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. “La nostra esperienza deriva dalla protezione quotidiana dalla minaccia cyber del nostro know-how tecnologico e di oltre 100.000 utenti di infrastrutture critiche nel mondo. Grazie a questo Leonardo è al servizio di istituzioni e aziende nella trasformazione digitale sicura dei processi traguardando l’innovazione continua nel rispetto delle direttive europee”. Per la cyber-security di eu-LISA, Leonardo seguirà un approccio sistemico e multi-disciplinare, progettando e implementando la strategia di governance e controllo della sicurezza, l’organizzazione delle attività di cyber security e il processo di monitoraggio continuo degli asset. In particolare, l’azienda fornirà servizi di protezione del perimetro dell’infrastruttura IT di eu-LISA, - assicurando che le tecnologie utilizzate siano costantemente aggiornate, efficienti ed efficaci -, gestione della sicurezza delle postazioni di lavoro (end-point) e dell’infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per la difesa dei dati sensibili di utenti, device e applicazioni. Grazie alle competenze del Global Security Operation Center (SOC) di Leonardo a Chieti, saranno costantemente analizzate vulnerabilità e minacce e sarà individuato il miglior approccio alla cyber security, che tenga conto delle specificità dell’infrastruttura e di standard e best practice internazionali. Gli asset informatici saranno monitorati h24, per anticipare gli attacchi, identificare e rispondere efficacemente agli incidenti e mitigarne gli eventuali impatti. Il contratto siglato oggi rafforza infine la collaborazione tra eu-LISA e Leonardo, che dal 2019 affianca l’agenzia nell’implementazione delle misure di sicurezza della nuova piattaforma EES (Entry/Exit System), finalizzata alla registrazione di dati dei cittadini di Paesi extra-UE che attraversano le frontiere esterne dell’Unione, a migliorare efficacia ed efficienza dei controlli e a incrementare la sicurezza dei Paesi europei. - (PRIMAPRESS)