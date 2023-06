Servizi finanziari: Quid Informatica Spa acquisisce il 60% di Cabel Industry

Stefano Bertoli, CEO Quid Spa

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Quid Informatica S.p.A., attiva sul mercato italiano dei prodotti software per servizi finanziari, ha annunciato l’acquisto della quota di maggioranza di Cabel Industry S.P.A. L'obiettivo principale dell’acquisizione, guarda all'espansione del perimetro di riferimento e una diversificazione delle attività in nuovi segmenti, oltre al consolidamento del business storico per le due aziende.

Il processo prevede l’acquisizione da parte di Quid Informatica S.p.A. del 60% del capitale sociale di Cabel Industry S.p.A., portando a livello aggregato il fatturato del Gruppo pro-forma 2022 a circa 83 milioni di euro, di cui oltre 70 milioni nel settore dei financial services, impiegando più di 530 dipendenti e servendo oltre 50 clienti nel segmento finanziario.

L’operazione è stata perfezionata con l'acquisto di partecipazioni azionarie da Cabel Holding S.p.A. e la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato, volto a dotare la società di ulteriori mezzi a supporto del piano industriale. Il restante capitale azionario sarà detenuto da importanti attori del settore bancario. - (PRIMAPRESS)