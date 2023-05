Risale il prezzo del gas (22,4%) ma all’ingrosso è diminuito del 3%. Ecco le ragioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna a lievitare il costo delle bollette del gas dopo un periodo di stabilizzazione nonostante il presso all'ingrosso sia diminuito di circa il 3%. L'aumento per i consumatori del mercato tutelato è di circa il 22,4%. La questione sta proprio nel fatto che il ritorno alla normalità del metano ha indotto il governo a ridurre i sussidi in bolletta, introdotti l'anno scorso per fronteggiare la crisi energetica. Il risultato è che la tariffa si è impennata anche se rimane comunque più bassa di quella dello stesso periodo dell'anno scorso. Una situazione su cui resta alta l'attenzione del governo. Che «continua a monitorare costantemente l'oscillazione dei prezzi energetici», secondo quanto dichiarato da fonti del Mef. - (PRIMAPRESS)